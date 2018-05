Condividi | A.S. 14:05 Nel corso del breve incontro di saluto è stato possibile affrontare i temi di più stretta attualità del territorio comunale con particolare riferimento alla pianificazione della campagna antincendio 2018 ed alla gestione delle zone costiere extra-urbane da adibire a parcheggio temporaneo a servizio dei bagnanti in zona Porto Conte Forestale, saluto a Porta Terra



ALGHERO - Questa mattina il Sindaco di Alghero, Mario Bruno, ha ricevuto negli uffici di Porta Terra il Commissario del settore Antincendio e Protezione Civile del Servizio territoriale dell'Ispettorato ripartimentale di Sassari del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale della Sardegna, la dott.ssa Piera Paola Cottone, accompagnata dagli ispettori Paolo Burreddu e Giuseppe Meloni, comandante della stazione di Alghero. Nel corso del breve incontro di saluto è stato possibile affrontare i temi di più stretta attualità del territorio comunale con particolare riferimento alla pianificazione della campagna antincendio 2018 ed alla gestione delle zone costiere extra-urbane da adibire a parcheggio temporaneo a servizio dei bagnanti in zona Porto Conte. In allegato uno scatto dell'incontro.