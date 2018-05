Condividi | M.V. 13:20 Sui 29 ex consiglieri regionali a processo, l´unico ad aver scelto l´abbreviato è il sindaco di Alghero, cui la procura contesta le sole spese autorizzate nel suo ruolo di tesoriere. Udienza fissata il 18 ottobre Fondi ai gruppi, tutti a processo

Alghero: sindaco per l´abbreviato



CAGLIARI - Tutti rinviati a giudizio il 19 ottobre davanti alla seconda sezione penale del tribunale di Cagliari, tranne il sindaco di Alghero, Mario Bruno, che ha chiesto e ottenuto di essere processato con il rito abbreviato il 18 ottobre. Si è chiusa così, davanti al Gup Roberto Cau, l'udienza preliminare nei confronti dei 29 ex consiglieri regionali del centrosinistra, accusati di peculato nell'ambito dell'inchiesta sui fondi destinati ai gruppi nella XIII legislatura, dal 2004 al 2009.



Al sindaco di Alghero, cui la procura ha tenuto conto di quanto giustificato come spese transitate sul conto per finalità politico istituzionali, resterà da discutere con gli avvocati Nicola Littarru e Angelo Nanni, soltanto sulle spese per 46mila euro autorizzate nel ruolo di tesoriere (al tempo di Progetto Sardegna).



A processo andranno Antonio Ignazio Calledda (la Procura gli contesta spese per 275 mila), Siro Marrocu (174 mila), Chicco Porcu (172 mila), Giuseppe Cuccu (170 mila), Antonio Biancu (quasi 97 mila euro), Nazareno Pacifico (94 mila euro), Alberto Sanna (83 mila euro), Vincenzo Floris (82 mila euro), Silvio Lai (81 mila), Giovanni Battista Orrù (80 mila), Angelina Corrias (quasi 80 mila euro), Salvatore Mattana (79 mila), Giacomo Spissu (79 mila), Giuseppe Matteo Pirisi (78 mila), Renato Cugini (70 mila), Francesco Sabatini (56 mila), Alessandro Frau (54 mila), Gavino Manca (52 mila), Mariuccia Cocco (48 mila), Stefano Pinna (42 mila), Gianluigi Gessa (42 mila), Simonetta Sanna (42 mila), Elia Corda (39 mila), Carmelo Cachia (35 mila), Giommaria Uggias (28 mila), Beniamino Scarpa (25 mila), Giovanni Giagu (23. 600 euro), Giovanni Tocco (17 mila) e Tarcisio Agus (4500 euro). Commenti CAGLIARI - Tutti rinviati a giudizio il 19 ottobre davanti alla seconda sezione penale del tribunale di Cagliari, tranne il sindaco di Alghero, Mario Bruno, che ha chiesto e ottenuto di essere processato con il rito abbreviato il 18 ottobre. Si è chiusa così, davanti alRoberto Cau, l'udienza preliminare nei confronti dei 29 ex consiglieri regionali del centrosinistra, accusati di peculato nell'ambito dell'inchiesta sui fondi destinati ai gruppi nella XIII legislatura, dal 2004 al 2009.Al sindaco di Alghero, cui la procura ha tenuto conto di quanto giustificato come spese transitate sul conto per finalità politico istituzionali, resterà da discutere con gli avvocati Nicola Littarru e Angelo Nanni, soltanto sulle spese per 46mila euro autorizzate nel ruolo di tesoriere (al tempo di Progetto Sardegna).A processo andranno Antonio Ignazio Calledda (la Procura gli contesta spese per 275 mila), Siro Marrocu (174 mila), Chicco Porcu (172 mila), Giuseppe Cuccu (170 mila), Antonio Biancu (quasi 97 mila euro), Nazareno Pacifico (94 mila euro), Alberto Sanna (83 mila euro), Vincenzo Floris (82 mila euro), Silvio Lai (81 mila), Giovanni Battista Orrù (80 mila), Angelina Corrias (quasi 80 mila euro), Salvatore Mattana (79 mila), Giacomo Spissu (79 mila), Giuseppe Matteo Pirisi (78 mila), Renato Cugini (70 mila), Francesco Sabatini (56 mila), Alessandro Frau (54 mila), Gavino Manca (52 mila), Mariuccia Cocco (48 mila), Stefano Pinna (42 mila), Gianluigi Gessa (42 mila), Simonetta Sanna (42 mila), Elia Corda (39 mila), Carmelo Cachia (35 mila), Giommaria Uggias (28 mila), Beniamino Scarpa (25 mila), Giovanni Giagu (23. 600 euro), Giovanni Tocco (17 mila) e Tarcisio Agus (4500 euro).