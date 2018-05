Condividi | A.S. 19:11 «L´Anci ha deciso di riavviare il dibattito sul ruolo delle città medie tramite un road show itinerante che mira a mettere al centro dell’agenda politica le eccellenze dei comuni» Nicola Sanna al Consiglio Nazionale dell´Anci



SASSARI - «Dopo l'esito del referendum il tema delle città medie è tornato di estrema attualità. Per questo l'Anci ha deciso di riavviare il dibattito sul ruolo delle città medie tramite un road show itinerante che mira a mettere al centro dell'agenda politica le eccellenze dei comuni». Così il sindaco di Sassari e presidente della Consulta Anci delle Città medie in un passaggio del suo intervento al Consiglio nazionale Anci. «Le tappe di questo tour – ha aggiunto Nicola Sanna – ci aiuteranno a porre attenzione alle città-territorio, cerniera e punto di riferimento nella crescita del Paese. Daremo a questi enti strutturazione e rappresentanza politica sui tavoli di confronto col governo, una volta schiarita la nebbia politica attuale».