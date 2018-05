Condividi | A.S. 16:03 Ad Alghero, il 18 e 19 maggio, presso l´hotel Catalunya, due giornate di confronto sulle patologie del fegato e dell´apparato digerente. Attorno al tavolo epatologi, chirurghi, gastroenterologi e medici di malattie infettive e di radiodiagnostica Hot topics in epato e gastroenterologia



ALGHERO – “Hot topics in epato e gastroenterologia” è il titolo del convegno in programma all'hotel Catalunya di Alghero, nelle giornate del 18 e 19 maggio, e che metterà attorno al tavolo medici di medicina interna e generale, epatologi, chirurghi, gastroenterologi e medici di malattie infettive e di radiodiagnostica. Cinque sessioni, tre dedicate alle patologie del fegato e due a quelle dell'apparato digerente, che tratteranno gli argomenti a partire dalla linee guida per arrivare alla pratica clinica.



Il convegno, arrivato alla sua sesta edizione, è organizzato dall'unità operativa complessa di Medicina interna dell'Aou di Sassari, diretta da Francesco Bandiera, e dall'unità operativa complessa di Gastroenterologia ed endoscopia digestiva dell'azienda di viale San Pietro, diretta da Luigi Cugia. Si inizierà proprio dai casi clinici che riguardano le malattie del fegato e l'avvio dei lavori, fissato per le ore 14 del 18 maggio, consentirà di presentare il percorso integrato per la cura delle malattie del fegato avviato a novembre dall'Aou di Sassari.



Si tratta dell'unità integrata di epatologia (Uniep), il centro unico per la cura delle malattie del fegato, con quattro ambulatori collegati tra loro e che, in un unico ambiente di lavoro, garantiscono prestazioni ambulatoriali, day hospital e consulenze. La creazione del centro nasce dell'esigenza appunto di unificare tutte le competenze di epatologia in un unico percorso assistenziale, in grado di garantire al paziente un accesso unico, chiaro e ben definito. In precedenza, infatti, l'attività internistica riferita alla patologia epatica si è basata sulle competenza di medici che lavorano in contesti tra loro separati e dislocati in strutture, talvolta, lontane tra loro.



Un gruppo di professionisti, un vero e proprio team che vede lavorare gomito a gomito quattro medici dell'unità operativa di Medicina interna del Santissima Annunziata, due medici dell'unità operativa di Gastroenterologia, quattro medici dell'unità operativa di Malattie infettive, e ancora due medici dell'unità operativa di Patologia medica e un medico della clinica Medica. In evidenza ancora i casi di ipertensione portale, cioè l'aumento delle resistenze al flusso ematico della vena porta, e poi ancora le patologie vascolari e coagulative del fegato. A chiudere la prima giornata sarà la lettura magistrale dedicata al carcinoma epatocellulare.



