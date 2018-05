Condividi | A.S. 16:00 Sabato e domenica a Casa Gioiosa ad Alghero andrà in scena una due giorni tutta dedicata alla conoscenza e all’incontro tra le aziende certificate con il marchio di qualità ambientale delle rete dei parchi. Si comincia sabato 19 maggio col “Marchio Day” Weekend dolce al Parco: appuntamenti



ALGHERO - Sarà un weekend “dolce” il nono appuntamento di Emozioni di Primavera. Sabato e domenica prossimi infatti a Casa Gioiosa andrà in scena una due giorni tutta dedicata alla conoscenza e all’incontro tra le aziende certificate con il marchio di qualità ambientale delle rete dei parchi. Si comincia sabato 19 maggio col “Marchio Day” in cui le imprese certificate dalla rete dei Parchi delle Aree Protette diventeranno protagoniste. Parteciperanno dalle 10 le aziende del Parco Regionale di Porto Conte e del Parco Nazionale dell’Asinara nell’ottica di un ampliamento e potenziamento del sistema di relazioni all’interno della rete stessa. Nel pomeriggio, alle 15, è inoltre previsto un momento di informazione e sensibilizzazione dedicato alle imprese interessate all’ottenimento del Marchio di Qualità.



La giornata è aperta al pubblico interessato. L’iniziativa, ricompresa nel programma di Emozioni di Primavera 9° week-end della Qualità Sostenibile, è stata pensata anche quale azione del progetto comunitario CIEVP - P.O. Italia Francia Marittimo 2014-2020 che prevede, tra le azioni pilota del progetto, la valorizzazione della filiera dei prodotti del Parco di Porto Conte. Domenica 20 maggio andrà in scena “Emozioni di Miele” dedicate ad uno dei prodotti sardi più apprezzati, ma il cui uso è ancora limitato quasi esclusivamente all’ambito dolciario. Per l’occasione sono previste una serie di degustazioni gratuite, guidate dagli esperti dell’Agenzia Laore Sardegna: una nutrita varietà mieli saranno proposti in abbinamento a formaggi e vini del territorio, insieme all’assaggio di un piatto innovativo a base di questo prodotto. Le sedute di degustazione sono fissate alle ore 11 ed alle 12 e, nel pomeriggio, alle ore 15 ed alle 16.30 attraverso prenotazione telefonando al seguente numero fisso 079/945005 o al mobile 335/1618691.



Alle 15.30 si svolgerà l’incontro tra gli apicoltori, i rappresentanti del Parco di Porto Conte e gli esperti Laore per riflettere sui possibili sviluppi di una filiera del miele. Per quanto riguarda l’offerta dei servizi proposti nei due giorni, si segnala la possibilità di eseguire il battesimo della vela, a cura del club della Vela presso la spiaggia di Mugoni (info al numero 3381489583) o un’escursione in gommone da Alghero a Tramariglio a cura di Sealives (info al numero 3495845847) e ancora la consueta possibilità di visitare musei e allestimenti di Casa Gioiosa: un viaggio nel fantastico modo del “Piccolo Principe” oppure un tuffo virtuale nel mare dell’Area Marina protetta di Capo Caccia- Isola Piana nel nuovo centro immersivo multimediale o ancora l’immedesimazione in una giornata tipo di un detenuto di Tramariglio all’interno del museo della memoria carceraria. Visitabili inoltre i laboratori “Vita da api”, “Miniere e Minerali” e il centro visite con la mostra dell’avifauna del Parco. Per gli amanti delle passeggiate sarà possibile fare un escursione a Cala Barca, Monte Timidone e torre del Bollo. Commenti ALGHERO - Sarà un weekend “dolce” il nono appuntamento di Emozioni di Primavera. Sabato e domenica prossimi infatti a Casa Gioiosa andrà in scena una due giorni tutta dedicata alla conoscenza e all’incontro tra le aziende certificate con il marchio di qualità ambientale delle rete dei parchi. Si comincia sabato 19 maggio col “Marchio Day” in cui le imprese certificate dalla rete dei Parchi delle Aree Protette diventeranno protagoniste. Parteciperanno dalle 10 le aziende del Parco Regionale di Porto Conte e del Parco Nazionale dell’Asinara nell’ottica di un ampliamento e potenziamento del sistema di relazioni all’interno della rete stessa. Nel pomeriggio, alle 15, è inoltre previsto un momento di informazione e sensibilizzazione dedicato alle imprese interessate all’ottenimento del Marchio di Qualità.La giornata è aperta al pubblico interessato. L’iniziativa, ricompresa nel programma di Emozioni di Primavera 9° week-end della Qualità Sostenibile, è stata pensata anche quale azione del progetto comunitario CIEVP - P.O. Italia Francia Marittimo 2014-2020 che prevede, tra le azioni pilota del progetto, la valorizzazione della filiera dei prodotti del Parco di Porto Conte. Domenica 20 maggio andrà in scena “Emozioni di Miele” dedicate ad uno dei prodotti sardi più apprezzati, ma il cui uso è ancora limitato quasi esclusivamente all’ambito dolciario. Per l’occasione sono previste una serie di degustazioni gratuite, guidate dagli esperti dell’Agenzia Laore Sardegna: una nutrita varietà mieli saranno proposti in abbinamento a formaggi e vini del territorio, insieme all’assaggio di un piatto innovativo a base di questo prodotto. Le sedute di degustazione sono fissate alle ore 11 ed alle 12 e, nel pomeriggio, alle ore 15 ed alle 16.30 attraverso prenotazione telefonando al seguente numero fisso 079/945005 o al mobile 335/1618691.Alle 15.30 si svolgerà l’incontro tra gli apicoltori, i rappresentanti del Parco di Porto Conte e gli esperti Laore per riflettere sui possibili sviluppi di una filiera del miele. Per quanto riguarda l’offerta dei servizi proposti nei due giorni, si segnala la possibilità di eseguire il battesimo della vela, a cura del club della Vela presso la spiaggia di Mugoni (info al numero 3381489583) o un’escursione in gommone da Alghero a Tramariglio a cura di Sealives (info al numero 3495845847) e ancora la consueta possibilità di visitare musei e allestimenti di Casa Gioiosa: un viaggio nel fantastico modo del “Piccolo Principe” oppure un tuffo virtuale nel mare dell’Area Marina protetta di Capo Caccia- Isola Piana nel nuovo centro immersivo multimediale o ancora l’immedesimazione in una giornata tipo di un detenuto di Tramariglio all’interno del museo della memoria carceraria. Visitabili inoltre i laboratori “Vita da api”, “Miniere e Minerali” e il centro visite con la mostra dell’avifauna del Parco. Per gli amanti delle passeggiate sarà possibile fare un escursione a Cala Barca, Monte Timidone e torre del Bollo.