Parco Quattrozampe: sfalcio e spazzolamento



PORTO TORRES - Sarà la Multiservizi, la società in house del Comune di Porto Torres, ad effettuare il taglio dell'erba nel Parco Quattrozampe, area verde di fronte al litorale di Balai. La prima attività di sfalcio è stata già eseguita e nei prossimi giorni gli addetti si occuperanno anche dello spazzolamento del terreno per rimuovere i resti dei forasacchi, le piccole spighe che possono creare problemi alla salute dei cani.



«Abbiamo previsto cinque interventi all'anno, nei periodi in cui si riscontra un eccessivo incremento dell'erba nell'area frequentata dagli animali e dai loro proprietari – sottolinea l'assessora all'Ambiente, Cristina Biancu – per consentire una migliore fruizione del parco. L'area verde è sempre a disposizione dei cittadini e dei turisti, che spesso scelgono le località di vacanza proprio in considerazioni degli spazi che le città riservano ai cani». Con i prossimi interventi il servizio di pulizia sarà migliorato.



