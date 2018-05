Condividi | A.S. 14:04 La sanità e le sue criticità nel territorio saranno al centro del dibattito in programma giovedì presso la sede della comunità di Alghero del Partito dei Sardi in via Carlo Alberto 115 PdS, focus sulla sanità con la Cavazzuti



ALGHERO - La sanità e le sue criticità nel territorio saranno al centro del dibattito in programma giovedì 17 maggio (alle ore 19) presso la sede della comunità di Alghero del Partito dei Sardi in via Carlo Alberto 115. Graditissimi ospiti l'assessore alle politiche sociali del Comune di Alghero Angela Cavazzuti (nella foto) e il massimo esperto di sanità del PdS, nonché componente della medesima commissione nel parlamento sardo, Augusto Cherchi. Tutti i cittadini, oltre che tesserati e simpatizzanti, sono invitati a partecipare all'evento ad ingresso libero.