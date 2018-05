Condividi | A.S. 13:00 Marcia dritto verso la definitiva approvazione il Piano di Conservazione e Valorizzazione della Bonifica storica di Alghero. Nella seduta di ieri recepite tutte le osservazione, prosegue l´iter dopo anni di stallo. Soddisfazione da parte dell´assessore Balzani e della maggioranza che parlano di «festa dei diritti» «Festa dei diritti per l´Agro algherese»



ALGHERO - Il Consiglio comunale di Alghero nella seduta di martedì, con i soli voti della Maggioranza, ha recepito tutte le osservazioni con parere tecnico favorevole pervenute nei mesi scorsi dai cittadini. Rispettate così le tempistiche, prosegue come previsto dalla vigente normativa l’iter di approvazione definitiva del Piano di Valorizzazione e Conservazione dei Beni Paesaggistici della Bonifica di Alghero. Si tratta dell'importante lavoro incominciato nel 2017 con l’adozione del piano da parte del Consiglio Comunale cittadino, nell'intento di recuperare i forti ritardi accumulati con la pianificazione del territorio che gravavano pesantemente sulle opportunità di sviluppo delle aziende agricole algheresi.



Adottato in accordo con gli uffici tecnici regionali nelle more dell’approvazione del Piano di Assetto Idrogeologico da parte dell'Agenzia Regionale del Distretto Idrografico della Sardegna, il PCVB ha riguardato la co-pianificazione dei beni paesaggistici ottenendo il via libera dal Comitato Tecnico Regionale per l’Urbanistica. Caduti così tutti i vincoli più stringenti e corretti errori cartografici e interpretativi di norme, grazie all'analisi attenta e accurata di tutte le osservazioni pervenute. Un lavoro certosino di dettaglio che consegna un'aggiornata pianificazione territoriale in grado di garantire le stesse opportunità a tutti gli agricoltori, senza limitare l'uso del suolo per attività agricole anche nelle zone a più elevato rischio idraulico.



