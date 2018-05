video Condividi | M.V. 12:20 Il 17 maggio 1943 la città di Alghero fu devastata dai bombardamenti, in quella che viene ricordata come la notte di San Pasquale. Per l´occasione il Quotidiano di Alghero rilancia il commovente ricordo delle signore Tommasina, Pinuccia, Adele, Rosaria, Assunta (alcune recentemente scomparse): nei loro occhi le immagini, seppur lontane, di una notte che ha segnato la vita di molti algheresi 17 maggio 1943, Alghero ricorda



ALGHERO - Sarà una notte speciale per la città di Alghero. Il Comune ricorda infatti quella tragica pagina di storia, la Notte di San Pasquale, con una serata dedicata a tutti gli algheresi. Il 17 maggio 1943 la città di Alghero fu devastata dai bombardamenti, in quella che viene ricordata come la notte di San Pasquale.



Per celebrare il 75° anniversario di quel tragico evento, il Comune di Alghero ha organizzato una serata di commemorazioni che avranno inizio alle 18,30 presso la Chiesa della Misericordia con la Santa Messa. Al termine della funzione religiosa verrà deposta una corona di fiori in piazza Sventramento presso la lapide in ricordo dei caduti civili di Alghero nella notte del bombardamento.



Seguirà, in piazza Ginnasio (fronte Chiesa San Michele) con inizio alle ore 19,30 un concerto della Banda Musicale A. Dalerci e una serie di letture di testi e testimonianze rievocanti la notte di San Pasquale. Al temine, avrà inizio la proiezione del documentario "17 de maig 1943. Lo silenci troncat".