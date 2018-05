Condividi | A.S. 18:40 La notizia era nell´aria ma oggi arriva la conferma: il sito di stoccaggio individuato dieci anni fa a San Giovanni subirà la stessa sorte di quello a Maria Pia. I lavori dopo l´estate. Botta e risposta tra Tedde e l´assessore Selva sul problema-posidonia ad Alghero Alghe, bonifica a San Giovanni



ALGHERO - La notizia era nell'aria ma oggi arriva la conferma. Le operazioni effettuate a Maria Pia dove è stata bonificata l'area di stoccaggio "Cuguttu" (fronte Villa Maria Pia), saranno replicate con tutta probabilità a San Giovanni dopo la stagione estiva. Inutile negarlo: si tratterebbe di un passaggio che definire storico non sarebbe esagerato. Il sito di stoccaggio della posidonia a due passi dal porto, infatti, è ormai diventato un ricettacolo di sporcizie di ogni genere. La lieta notizia è contenuta nella nota inviata da Porta Terra, dove l'Amministrazione riferisce dei grossi passi avanti compiuti nella sperimentazione, propedeutica al via libera definitivo della Regione allo smaltimento delle alghe in eccesso. Era stato Marco Tedde a parlare in termini allarmistici di «rischio turismo» a causa della abnorme quantità di posidonia sul litorale [



Col Piano di Gestione dei Litorali in corso di definizione con i competenti uffici provinciali e regionali, la collaborazione dell'Università e degli enti coinvolti, infatti, l'obbiettivo di Porta Terra è quello di attuare interventi sito-specifici per riportare alle condizioni originarie quelle aree dove - da un decennio - si accumula annualmente la posidonia per scelta dell'allora Amministrazione Tedde (risale al 2007-2008 la scelta di individuare tre siti di stoccaggio per evitare i costi esorbitanti del conferimento in discarica). «E' il caso di San Giovanni - conferma Raniero Selva - che per le sue caratteristiche e la vicinanza al centro abitato dovrà essere necessariamente bonificato». «Vanno quindi in questa direzione gli interventi sperimentali recentemente attuati tra l’area pinetata e la spiaggia “Cuguttu” in località “Maria Pia”, che hanno consentito di recuperare l'intera frazione sabbiosa presente prevedendone la ridistribuzione sul litorale di provenienza. Così come persegue gli stessi obbiettivi l'intesa sperimentale col Parco regionale di Porto Conte - sottolinea l'assessore all'Ambiente del Comune di Alghero - al fine di limitare il ricorso alla discarica per lo smaltimento finale della posidonia che non può essere riposizionata sul litorale d'origine, prevedendo la possibilità di riutilizzare il sottoprodotto, ottenuto dalla vagliatura del materiale presente nei siti di stoccaggio, in agricoltura».



Diversa la situazione della pulizia degli arenili, con Amministrazione e balneari cui spetta l'onere, come previsto dalla normativa regionale, di garantire la manutenzione e la pulizia delle aree pubbliche e di quelle in concessione. L'ordinanza balneare 2018 all'art.4 disciplina gli obblighi in capo ai concessionari: "«curare la manutenzione e la pulizia delle aree in concessione e delle aree limitrofe fino al battente del mare nel rispetto delle prescrizioni stabilite nella deliberazione della Giunta regionale n. 40/13 del 6 luglio 2016 recante “Indirizzi per la gestione della fascia costiera richiamata nelle premesse, predisponendo appositi contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti»". L'Amministrazione, al fine di interloquire unitariamente con la Regione, accelerare i processi in atto e garantire la massima attenzione alle problematiche riscontrabili nel comune di Alghero che, come è noto è tra le località maggiormente interessate in Sardegna dal fenomeno degli spiaggiamenti della posidonia lungo i litorali, con quantitativi che raggiungono frequentemente le svariate migliaia di metri cubi, grazie all'interessamento del consigliere regionale Raimondo Cacciotto, ha promosso un incontro con tutti gli operatori del comparto, le associazioni di categoria e l'Università, già programmato per i prossimi giorni.



