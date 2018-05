Condividi | P.P. 15:37 Il 17 maggio a San Camillo si potrà effettuare un controllo gratuito della pressione e si potranno conoscere le modalità per una prevenzione adeguata alla condizione ipertensiva San Camillo, giornata contro l’ipertensione



SASSARI - Giovedì 17 maggio si celebra la quattordicesima giornata mondiale contro l’ipertensione. Nel centro di San Camillo, dalle 8.30 alle 16.30, si potrà effettuare un controllo della pressione gratuito e senza impegnativa.



I medici saranno a disposizione dei cittadini per fornire loro tutte le informazioni utili sia a comprendere l'importanza di misurare la pressione arteriosa, anche con tecniche di automisurazione, sia per conoscere i vantaggi di un'alimentazione corretta e di uno stile di vita sano. Al termine della visita gli utenti riceveranno del materiale informativo e divulgativo.



Il Centro di Prevenzione, Diagnosi e Terapia dell'Ipertensione Arteriosa dell'ATS Sardegna - ASSL Sassari aderisce alla giornata mondiale contro l'ipertensione arteriosa per il quattordicesimo anno consecutivo. Commenti SASSARI - Giovedì 17 maggio si celebra la quattordicesima giornata mondiale contro l’ipertensione. Nel centro di San Camillo, dalle 8.30 alle 16.30, si potrà effettuare un controllo della pressione gratuito e senza impegnativa.I medici saranno a disposizione dei cittadini per fornire loro tutte le informazioni utili sia a comprendere l'importanza di misurare la pressione arteriosa, anche con tecniche di automisurazione, sia per conoscere i vantaggi di un'alimentazione corretta e di uno stile di vita sano. Al termine della visita gli utenti riceveranno del materiale informativo e divulgativo.Il Centro di Prevenzione, Diagnosi e Terapia dell'Ipertensione Arteriosa dell'ATS Sardegna - ASSL Sassari aderisce alla giornata mondiale contro l'ipertensione arteriosa per il quattordicesimo anno consecutivo.