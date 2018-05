Condividi | P.P. 13:24 la Futsal Alghero si è laureata campione regionale PGS di calcio a 5. Una netta affermazione per i giallorossi, che hanno messo a segno il “triplete” Futsal Alghero campione Pgs calcio a 5



ALGHERO - Grazie a due larghe vittorie, la Futsal Alghero si è laureata campione regionale PGS di calcio a 5. Domenica 13 maggio la squadra allenata da Fabio Cossu ha affrontato le finali al Palazzetto dello Sport di Arborea, battendo 5-0 il Giunco Arborea, quindi 8-0 la formazione sassarese di El Pensador. Una netta affermazione per i giallorossi, che hanno messo a segno il “triplete”. In precedenza, infatti, capitan Trentadue e compagni avevano conquistato il Mastercup grazie alla vittoria ai calci di rigore contro l’Audax Algherese C5, quindi il torneo di Apertura, battendo 5-2 in finale l’Alguer 2009.



«C’è grande soddisfazione perché abbiamo conquistato due belle vittorie, peraltro senza subire gol - ha commentato l’allenatore della Futsal Alghero, Fabio Cossu. Ero fiducioso che potessimo fare bene, ora speriamo di chiudere il cerchio concludendo nei migliori dei modi la stagione».



