A Tottubella acqua non potabile

SASSARI - A Tottubella l'acqua non è adatta al consumo umano diretto, come bevanda e per la preparazione degli alimenti. Può essere utilizzata solo previa bollitura, per il lavaggio della frutta e della verdura e per tutti gli usi igienici compresa l'igiene personale. Lo si legge nell'ordinanza adottata dal sindaco Nicola Sanna a seguito dei controlli compiuti dal dipartimento di Prevenzione - servizio Igiene degli alimenti e della Nutrizione della Ats. Dagli esami è emerso che l'acqua della condotta non è conforme ai parametri relativi al triamoletani.