Condividi | M.V. 11:35 I tre consiglieri comunali di Forza Italia tentano di mettere pressione sui consiglieri comunali di maggioranza in vista della seduta programmata questa sera in via Columbano ad Alghero Teddiani, appello ai Dem: staccate la spina



ALGHERO - L’amministrazione Bruno ha prodotto solo poltrone, prebende, propaganda e poco altro. Nonostante tutto il Sindaco fa spallucce, va avanti e con la sua solita faccia tosta continua a condurre Alghero alla deriva. Tutto ciò grazie principalmente alle forze di Centrosinistra tra cui il Partito Democratico.



Parola di Forza Italia Alghero, che nonostante la travagliata situazione interna [



I tre consiglieri comunali Maurizio Pirisi, Michele Pais e Nunzio Camerada si appellano così a quello che definiscono «senso di responsabilità di qualcuno del Pd, così come di altre forze oggi in maggioranza»: per il bene di Alghero, presente e futuro, fate finire al più presto questa nefasta esperienza amministrativa e, forse dopo, potremmo parlare di costruire qualcosa per Alghero.



Foto d'archivio Commenti ALGHERO - L’amministrazione Bruno ha prodotto solo poltrone, prebende, propaganda e poco altro. Nonostante tutto il Sindaco fa spallucce, va avanti e con la sua solita faccia tosta continua a condurre Alghero alla deriva. Tutto ciò grazie principalmente alle forze di Centrosinistra tra cui il Partito Democratico.Parola di Forza Italia Alghero, che nonostante la travagliata situazione interna [ LEGGI ], tenta di mettere pressione sui consiglieri comunali di maggioranza in vista della seduta programmata questa sera in via Columbano [ LEGGI ].I tre consiglieri comunali Maurizio Pirisi, Michele Pais e Nunzio Camerada si appellano così a quello che definiscono «senso di responsabilità di qualcuno del Pd, così come di altre forze oggi in maggioranza»: per il bene di Alghero, presente e futuro, fate finire al più presto questa nefasta esperienza amministrativa e, forse dopo, potremmo parlare di costruire qualcosa per Alghero.Foto d'archivio