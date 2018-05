Condividi | F.S. 9:49 A Donori in provincia di Cagliari si è svolta la 2^ Granfondo Città di Donori, valevole come 4^ prova del Gran Prix Alè cycling, l´algherese conquista la vittoria di categoria e sfiora di pochi secondi quella assoluta Mountain bike, bene Stefano Piras



ALGHERO - Dopo una breve parentesi su strada, ritorno prepotente in mountainbike del forte atleta algherese Stefano Piras, che conquista la vittoria di categoria e sfiora di pochi secondi quella assoluta. Domenica 13 maggio a Donori in provincia di Cagliari si è svolta la 2^ Granfondo Città di Donori, valevole come 4^ prova del Gran Prix Alè cycling. Gara di mountain bike specialità point to point. Giornata tipicamente primaverile con temperatura gradevole, faceva ben sperare per una giornata di sport all’insegna del bel tempo.



Ben folta e nutrita la presenza degli atleti Sardi provenienti da tutte le parti dell’isola, e non potevano mancare i migliori specialisti di ogni categoria, fra questi il portacolori dell’Algherobike Stefano Piras. La cronaca. Alle 10 in punto la partenza con oltre 200 atleti schierati nella griglia agonistica e anche diversi escursionisti. Ottima la partenza di Stefano Piras già davanti con i migliori , ma subito anche i primi problemi, un ramo andava a incastrasi all’interno della ruota tranciando di netto ben tre raggi, e costringeva l’atleta Algherese a fermarsi per riparare alla bene meglio la ruota e ripartire subito all’inseguimento dei primi, dopo che ormai erano transitati la maggior parte dei bikers.



A quel punto grande rimonta e riaggancio dei primi e cosi fino alla fine dove con caparbietà riusciva a chiudere gli oltre 45 km in 2h e 11m , conquistando la seconda piazza assoluta e la prima nella sua categoria quella dei master 2. In gara era presente anche il presidente Luciano Catogno che gareggiava nella master 5, un po in ombra e non in giornata, chiudeva la prova in 2h e 43m conquistando la 5^ piazza di categoria e la 72^ assoluta. Da incorniciare la prova di Stefano Piras che e riuscito a distinguersi anche in un percorso nuovo e mai affrontato in gara, ciò a significare il grande stato di forma del momento. Appuntamento per domenica 20 a Monastir per la prova unica di Campionato Cross country dove verranno assegnate le maglie dei Campioni Sardi 2018.