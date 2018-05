Condividi | M.P. 20:29 La nave Berlin della Fti tedesca, con 500 croceristi, ha fatto scalo a Porto Torres e Oristano Berlin: 500 tedeschi sbarcati a Porto Torres



PORTO TORRES - La nave Berlin della Fti tedesca, con 500 croceristi, ha fatto scalo a Porto Torres e Oristano. Dopo quello del 2 e 3 maggio a Cagliari ed Olbia con la Sovereign della Pullmantur, Porto Torres e Oristano hanno ospitato la nave.



E' arrivata sabato alle 7 del mattino nella banchina Dogana Segni di Porto Torres. La nave della tedesca FTI ha inaugurato la stagione nello scalo portotorrese che, per il 2018, si prepara ad accogliere altre 7 crociere da giugno a novembre.



