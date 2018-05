Condividi | M.V. 19:08 Il caso più eclatante è quello che quotidianamente avviene in Piazza Porta Terra. Camion in divieto che scaricano liberamente e impunemente le merci. La speranza è che il nuovo piano del traffico migliori la situazione Alghero nascosta dai furgoni



ALGHERO - L'immagine inviata da un lettore al Quotidiano di Alghero è impietosa. E ritrae ciò che accade con puntualità quotidiana dinnanzi ad uno dei monumenti della città di Alghero.



Spesso e volentieri, infatti, la caotica viabilità urbana e l'assenza di stalli in numero sufficiente ad assecondare le operazioni di carico e scarico delle merci crea un vero e proprio "tappo" nella centralissima Piazza Porta Terra. Due, tre, perfino quattro camion merci fermi contemporaneamente in prossimità della Torre: un fatto che si ripete durante il corso delle mattine senza che nessuno intervenga.



Capita così che anche i gruppi di turisti debbano desistere. Impossibile ammirare il monumento, ma spesso diventa impossibile perfino ascoltare le spiegazioni delle guide turistiche tanto è il chiasso dei motori e il caos conseguente alle operazioni di carico delle merci.