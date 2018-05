video Condividi | A.S. 18:10 Si tratta del primo dei circa 50 nuovi velivoli che entreranno nella flotta di Air Italy entro il 2022. Il nuovo velivolo Boeing 737 Max presenta cabine moderne e spaziose, un´economia operativa notevole e una maggiore efficienza nei consumi Air Italy inaugura il primo Boeing 737



OLBIA - Lo scorso 11 maggio Air Italy ha ricevuto da Boeing il suo primo 737 Max nella nuova livrea presso il “Boeing Future Flight” di Everett (Seattle) dove si è svolta la Cerimonia ufficiale alla presenza di ospiti istituzionali e di rappresentanti dei media internazionali. Air Italy è la prima Compagnia aerea italiana ad avere nella sua flotta il 737 Max 8. Si tratta del primo dei circa 50 nuovi velivoli che entreranno nella flotta di Air Italy entro il 2022, nonché del primo dei 20 nuovi Boeing 737 Max, che verranno consegnati alla Compagnia nei prossimi tre anni.



Il nuovo velivolo Boeing 737 Max presenta cabine moderne e spaziose, un'economia operativa notevole e una maggiore efficienza nei consumi. Il velivolo prevede anche una cabina di Business Class e sostituirà i Boeing 737NG della flotta di Air Italy. L’aeromobile ha lasciato ieri pomeriggio Everett (Seattle) ed è atterrato questa mattina a Milano Malpensa. Il primo Boeing 737 MAX di Air Italy è stato accolto dal tradizionale “battesimo” delle squadre dei vigili del fuoco aeroportuali.



A bordo erano presenti alcuni importanti ospiti di Air Italy e Qatar Airways oltre al Group Chief Executive di Qatar Airways, His Excellency, Mr. Akbar Al Baker; il Chairman di Alisarda e AQA Holding, Marco Rigotti; Mr. Sultan Allana, in rappresentanza dell'Aga Khan Fund for Economic Development (AKFED) e di AQA Holding; e il Chairman di Air Italy, Francesco Violante. Sono stati ricevuti al loro arrivo dall'Ambasciatore italiano in Qatar, Pasquale Salzano e dall'Ambasciatore del Qatar in Italia, His Excellency Mr. Abdulaziz bin Ahmed Al Malki Al Jehni, il Presidente di SEA Aeroporti di Milano, Pietro Modiano e il Presidente di Boeing Italia, Antonio De Palmas.