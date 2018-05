Condividi | A.S. 16:13 La rotta si aggiunge agli altri collegamenti che Volotea effettua da Alghero per Genova, Venezia, Verona e, sul fronte internazionale, Madrid. Concorrenziali anche i prezzi effettuati dalla low cost spagnola Volotea inaugura l´Alghero-Napoli



ALGHERO - Tutto come da programma. Domenica scorsa, poco dopo le 19.50, è atterrato il primo volo della rotta Napoli-Alghero-Napoli operata da Volotea, la compagnia aerea che collega piccole e medie destinazioni in tutta Europa.



Il collegamento tra la città del nord ovest della Sardegna e la città partenopea sarà operato con due frequenze settimanali sino al 6 ottobre da un aeromobile Boeing 717 da 125 posti. La rotta si aggiunge agli altri collegamenti che Volotea effettua da Alghero per Genova, Venezia, Verona e, sul fronte internazionale, Madrid.



Concorrenziali anche i prezzi effettuati dalla low cost spagnola con base italiana a Venezia per il debutto della tratta Alghero-Napoli. È possibile infatti acquistare i biglietti aerei con prezzi a partire da 27,75 euro.



Nella la stagione Summer 2018 sono oltre 50 i collegamenti attivi sull'aeroporto di Alghero che operano su 16 mercati internazionali (Belgio, Danimarca, Finlandia, Germania, Inghilterra, Irlanda, Norvegia, Olanda, Polonia, Rep. Ceca, Romania, Spagna, Svezia, Svizzera, Ungheria) oltreché quello domestico italiano.