Basket Alghero, finale spumeggiante

ALGHERO - Prima di programmare il prossimo anno sportivo, cosa che è già prevista a giorni e tirare le somme di questa annata importante per alcuni versi e travagliata per altri - dice il Responsabile dell'Associazione Antonello Muroni (nella foto) - vogliamo chiudere nel migliore dei modi, con tutta una serie di attività da noi programmate o invitati da altre squadre sarde. Infatti per gli atleti e le atlete della compagine giallo-rossa, maggio, giugno e le prime 2 settimane di luglio sono ricchissime di impegni e di sogni.



La squadra Under 14 Maschile, del Coach Alberto Brembilla, campione Regionale uscente, sta giocando per uno dei 2 posti disponibili per la Finale Regionale prevista per il 2/3 giugno, e sogna le Finali Nazionali che per la prima volta si terranno in Sardegna. A maggio grazie alla grande disponibilità della Gabetti Immobiliare del Dirigente della Associazione Giancarlo Salteri sono previsti 2 tornei Regionali per le categorie esordienti Maschile e Femminile. Domenica 13 maggio, in attesa delle 2° fase del campionato, la società giallorossa organizza il 1° Torneo Gabetti-Monety Esordienti Maschile. Al torneo partecipano le squadre della Coral Alghero, la Ichnos Nuoro e la Pallacanestro Alghero.



La squadra esordienti del Coach Peppe Mulas sarà impegnata anche il 2/3 giugno a Sassari al torneo organizzato dalla Associazione Terzo Tempo di Sassari che vedrà la partecipazione di 8 squadre a livello Regionale. Gli Aquilotti dal 18 al 20 maggio saranno impegnatial torneo”Sportissi”. Domenica 20 maggio sono protagoniste le ragazze della squadra esordienti femminile con il 1° Torneo Regionale Gabetti-Monety, con la partecipazione del Basket Antonianum Quartu, del Basket 90 Sassari, della Coral Alghero e dei padroni di casa della Pallacanestro Alghero. Dalle ore 9 alle 19 le 4 squadre presso la palestra Pala Manchia giocheranno tutte contro tutte in una bellissima festa al femminile.



Domenica 20 a Nuoro saranno di scena gli scoiattoli per partecipare al 3° Torneo Rgionale “Gimme Five” organizzato dalla Ichnos Nuoro con la partecipazione di 6 squadre. Domenica 27 le Gazzelle e le Libellule della Pallacanestro Alghero (nate dal 2007 al 2010) parteciperanno alla Manifestazione “Pink Day” organizzato dalla Fip e dal Settore Nazionale Minibasket che si svolgerà a Cagliari dalle 9,30 alle 14. La Squadra Esordienti femminile sarà ospite del San Salvatore Selargius in occasione del loro Memorial dal 1 al 2 giugno.



A giugno il giorno 13 l’intero Centro Minibasket e la Associazione parteciperanno al progetto “Camminare Insieme” che vedrà a disposizione del centro per tutta la giornata la presenza del Responsabile Nazionale Minibasket Maurizio Cremonini e della componente dello staff Nazionale Roberta Regis per incontri con Genitori, Dirigenti ,Istruttori e allenatori per lavorare e parlare di Minibasket.



Il 16 giugno nelle aree sportive in località Maria Pia: “Sport sotto le Stelle, perché il giorno non basta”. Si tratta di una iniziativa sportiva in rete, con finalità di sensibilizzazione e avvicinamento alle differenti discipline, programmata in orario notturno. L’evento, completamente gratuito, sarà rivolto ai bambini, ai ragazzi e agli adulti, e suddiviso in due parti: la prima, denominata “Junior”, che vedrà coinvolti bambini tra i 6 ed i 13 anni, avrà inizio alle ore 20.00 e terminerà entro le ore 24; la seconda, che prenderà avvio dalle ore 24, vedrà coinvolti i ragazzi over 13 e gli adulti, e avrà durata sino alle prime luci dell’alba.



Per concludere in bellezza a Luglio con il Summer Basketball Camp Alghero 2018: con 1° Basketball Day Camp per i nati e nate nel 2006-2007-2008-2009 da lunedi 2 a sabato 7 luglio,e il 1° Basketball Camp di specializzazione sul Tiro per i nati e nate 2002-2003-2004-2005-2006 da lunedì 9 a sabato 14.