Condividi | A.S. 16:00 La Fondazione di ricerca "Giuseppe Siotto" ospita il prof. Federico Gizzi, docente di Storia e Filosofia al Liceo Classico "Pilo Albertelli" di Roma e autore per Newton Compton di un fortunato ciclo di saggi dedicati agli edifici sacri della Città Eterna Edifici sacri: al Siotto si parla di Roma



SASSARI - Sabato 19 maggio (alle ore 10.30) nella Sala dei Ritratti di Palazzo Siotto a Cagliari, avrà luogo l'incontro sul tema "I Templi dell'Urbe. Edifici di culto cattolici e acattolici a Roma dal 1870 in poi", appuntamento che si inserisce nel cartellone della rassegna letteraria "Dialoghi d'autore". La Fondazione di ricerca "Giuseppe Siotto" ospita il prof. Federico Gizzi, docente di Storia e Filosofia al Liceo Classico "Pilo Albertelli" di Roma e autore per Newton Compton di un fortunato ciclo di saggi dedicati agli edifici sacri della Città Eterna. L'incontro, a ingresso libero, sarà introdotto dal giornalista Fabio Marcello, curatore della rassegna. Commenti SASSARI - Sabato 19 maggio (alle ore 10.30) nella Sala dei Ritratti di Palazzo Siotto a Cagliari, avrà luogo l'incontro sul tema "I Templi dell'Urbe. Edifici di culto cattolici e acattolici a Roma dal 1870 in poi", appuntamento che si inserisce nel cartellone della rassegna letteraria "Dialoghi d'autore". La Fondazione di ricerca "Giuseppe Siotto" ospita il prof. Federico Gizzi, docente di Storia e Filosofia al Liceo Classico "Pilo Albertelli" di Roma e autore per Newton Compton di un fortunato ciclo di saggi dedicati agli edifici sacri della Città Eterna. L'incontro, a ingresso libero, sarà introdotto dal giornalista Fabio Marcello, curatore della rassegna.