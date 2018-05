Condividi | A.S. 15:05 Nuova allerta metero in Sardegna per criticità moderata (codice giallo) e rischio idrogeologico a partire dal pomeriggio odierno fino alle ore 23.59 di martedì 15 maggio Maggio bizzarro: è allerta meteo



ALGHERO - Maggio sempre più bizzarro nel nord Sardegna sopratutto. Diramato dalla Protezione civile della Ragione Sardegna un nuovo avviso per condizioni meteo avverse, criticità moderata (codice giallo) e rischio idrogeologico a partire dal pomeriggio odierno, fino alle ore 23.59 di martedì 15 maggio. Secondo le previsioni saranno interessate dalla nuova perturbazione le zone Montevecchio-Pischilappiu, Tirso, Gallura e Logudoro. Commenti ALGHERO - Maggio sempre piùnel nord Sardegna sopratutto. Diramato dalla Protezione civile della Ragione Sardegna un nuovo avviso per condizioni meteo avverse, criticità moderata (codice giallo) e rischio idrogeologico a partire dal pomeriggio odierno, fino alle ore 23.59 di martedì 15 maggio. Secondo le previsioni saranno interessate dalla nuova perturbazione le zone Montevecchio-Pischilappiu, Tirso, Gallura e Logudoro.