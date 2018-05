video Condividi | A.S. 14:30 Open day: il commosso ricordo di Nanni Urru



L´open day di Ostetricia ad Alghero è stata l´occasione per far parlare le mamme, quelle che più di tutti hanno contribuito ad alzare l´attenzione sul reparto nei momenti più difficili. Tra queste c´è Lorena, portacolori del Comitato Fiocchi Azzurri fiocchi Rosa che nel ringraziare lo staff oggi guidato con competenza dalla dottoressa Speranza Piredda ha voluto ricordare il primario recentemente scomparso, Nanni Urru, che aveva contribuito a far crescere il reparto di Ostetricia e Ginecologia in tempi non facili. Le sue parole commosse. L´open day di Ostetricia ad Alghero è stata l´occasione per far parlare le mamme, quelle che più di tutti hanno contribuito ad alzare l´attenzione sul reparto nei momenti più difficili. Tra queste c´è Lorena, portacolori del Comitato Fiocchi Azzurri fiocchi Rosa che nel ringraziare lo staff oggi guidato con competenza dalla dottoressa Speranza Piredda ha voluto ricordare il primario recentemente scomparso, Nanni Urru, che aveva contribuito a far crescere il reparto di Ostetricia e Ginecologia in tempi non facili. Le sue parole commosse. • Guarda e condividi il video su Olbia 24 TV