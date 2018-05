Condividi | A.S. 13:04 Sarà l´algherese Neria De Giovanni a coordinare la serata della Prima Festa della Poesia italiana in programma a Civitavecchia il prossimo 18 maggio, organizzata dal Comune con il patrocinio morale della “Dante Alighieri” Poesia a Civitavecchia, coordina De Giovanni



ALGHERO - Sarà l'algherese Neria De Giovanni a coordinare la serata della Prima Festa della Poesia italiana in programma a Civitavecchia il prossimo 18 maggio, organizzata dal Comune con il patrocinio morale della “Dante Alighieri” e la collaborazione della Biblioteca comunale e dell’Associazione “Gli Amici del Mare”. Queste le dichiarazioni dell'Assessore alla Cultura del Comune di Civitavecchia Vincenzo D'Antò nel corso della presentazione alla stampa del programma relativo alle manifestazioni di maggio che caratterizzeranno la Città di Civitavecchia.



«La Festa della Poesia, che parte da Civitavecchia il 18 maggio prossimo, da Piazza Luigi Calamatta, presso l'ex chiesa di San Giovanni di Dio, sarà una vetrina letteraria su tutto il bacino del Mediterraneo che vedrà il nostro Comune al centro di un progetto culturale di portata internazionale. Ed è intenzione dell'Amministrazione comunale incrementare e potenziare questa iniziativa in modo da radicarla sul territorio anche in virtù della grande vocazione poetica dei nostri versificatori vernacolari»".



«Civitavecchia - gli ha fatto eco il Presidente dell'Associazione culturale Gli Amici del Mare, Francesco Agresti - oltre ad essere una realtà di prima grandezza, sia in termini storiografici, sia in termini culturali, è una delle finestre più significative che si affacciano sul Mediterraneo e quindi ci è sembrato doveroso partire proprio da Civitavecchia per incrementare e sviluppare nel tempo questa importante iniziativa culturale». Proprio per questa volontà di apertura internazionale è stata richiesta la collaborazione di Neria De Giovanni, presidente dell’Associazione Internazionale dei Critici Letterari.



Hanno aderito all'iniziativa i poeti: Francesco Agresti, Corrado Calabrò, Martha Canfield, Niccolò Carosi, Ennio Cavalli, Cinzia Demi, Giancarlo Peris, Vincenza Fava, Lina Rizzo e Gabriella Sica, con la partecipazione straordinaria dell'attrice Tiziana Bagatella.

Con l'Assessore alla Cultura Vincenzo D'Antò, sarà presente il Sindaco di Civitavecchia Antonio Cozzolino. L'ingresso al pubblico è gratuito fino alla concorrenza dei posti disponibili.