In tanti lo conoscevano Alessandro Ortu, 22 anni, originario di Porto Torres, il giovane morto carbonizzato in seguito al drammatico incidente di domenica a pochi metri dal centro commerciale in cui lavorava Carambola fatale: 22enne il giovane carbonizzato



SASSARI - Una carambola fatale, le fiamme, l'inutile intervento dei soccorsi. E' morto così Alessandro Ortu, 22 anni, originario di Porto Torres, all'uscita da Globo, sulla strada per Alghero all'ingresso di Sassari. Il ragazzo era alla guida della sua Seta Arona. In tanti lo conoscevano anche perché lavorava nel negozio Bershka, a poche centinaia di metri dal centro commerciale dove è avvenuto il drammatico incidente.