Labirinto: incontro con Yolaine Destremau

ALGHERO - Nuovo appuntamento del calendario primaverile della libreria Il Labirinto Mondadori di Alghero. Sabato 19 maggio ore 19 nella sala exAvis sarà presentato in collaborazione con Berta edizioni il nuovo libro della scrittrice francese Yolaine Destremau, "La casa di Cognac". L'incontro, che vedrà l'autrice dialogare con Maria Elena Sini, sarà arricchito dalle letture curate da Matteo Demartis.



Yolaine Destremau racconta le tumultuose vicende della famiglia Shaughnessy e la loro ossessione che li ha portati a legare il proprio nome al cognac - quel liquore miracoloso, nato per necessità di conservazione, vissuto per contrabbando, qualcosa di unico, che resta nel tempo… Dal patriarca Richard e dall’invenzione del cognac origina una casa destinata a essere tra le più potenti del mondo: nonostante guerre, concorrenza, Borsa, scandali e i tradimenti, Shaughnessy, questo nome di «sopravvissuti, resuscitati ogni volta, per otto generazioni», sarà un marchio che rifulgerà «da New York a Ulan Bator». Una famiglia dannata a salvare continuamente l'unità della dinastia e serbare il segreto della fabbricazione di un’ambrosia capace di curare il cuore e il corpo a sorsi di liquidi incendi. Attraverso secoli tumultuosi, l'autrice conduce il lettore a sentire la stessa, inebriante ossessione degli Shaughnessy per quel liquore senza uguali.



Yolaine Destremau, dopo un’infanzia nomade tra l’Africa del Sud, l’Argentina e le estati in famiglia a Cognac, oggi divide la sua esistenza fra Parigi e l'Italia. Per una decina d’anni è stata pittrice, poi si è dedicata interamente alla scrittura. Autrice di sette romanzi, tradotti in diverse lingue, con Barta edizioni ha pubblicato Le ribellioni (2015), prima opera tradotta in italiano.



