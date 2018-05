Condividi | P.P. 18:26 E’ quanto accaduto questo pomeriggio sulla strada tra Sassari e Alghero, all´ingresso del capoluogo sassarese. La macchina si è incendiata e per il conducente non c´è stato niente da fare Carbonizzato nell´auto che si ribalta



SASSARI - Tragico incidente stradale nel pomeriggio odierno alle porte di Sassari, dove una Seat Arona si è ribaltata per aver urtato il pilastro della galleria. La macchina si è incendiata e per il conducente non c'è stato niente da fare.



Inutili i soccorsi. E’ quanto accaduto questo pomeriggio sulla strada tra Sassari e Alghero. Queste le primissime indiscrezioni sulla dinamica del grave incidente che ha obbligato alla chiusura al traffico della carreggiata.



Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno spento l'incendio, gli agenti della polizia locale e i carabinieri per i rilievi. A loro il compito di accertare le esatte dinamiche del tremendo sinistro.