Prima dell´inizio della gara del Franchi, Fiorentina e Cagliari hanno voluto ricordare Davide Astori con una toccante serie di iniziative: commoventi anche i cori e gli applausi arrivati da entrambe le tifoserie Cagliari corsaro a Firenze: salvezza vicina



CAGLIARI - Quella di oggi sarebbe stata la sua partita e in fondo lo è stata ugualmente: Fiorentina e Cagliari infatti hanno voluto – con una serie di iniziative prima del fischio d'inizio della sfida del Franchi – ricordare Davide Astori, il capitano viola tragicamente scomparso lo scorso 4 marzo. La gara la decide un gol di Pavoletti, con i gigliati sempre in attacco ma senza impegnare Cragno. Espulsi nel finale Pioli e Veretout. Fiorentina-Cagliari insomma, finisce in rissa nonostante i buoni propositi iniziali. Per i Viola la sconfitta allontana i sogni europei. Per il Cagliari invece, i tre punti risultano fondamentali per la corsa salvezza, ormai ad un passo.