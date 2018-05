video Condividi | Red 18:00 Sfuma la promozione in serie A per l´Amatori Rugby Alghero che cede in casa al Biella Rugby. Alla fine della gara la festa per gli ospiti. Non basta un pubblico delle grandi occasioni a Maria Pia. Le immagini di Biella Rugby, delusione a Maria Pia: vince Biella



ALGHERO - Niente da fare, sfuma la serie A. E' il Biella Rugby 1977 a staccare il biglietto che vale la massima serie nazionale.



Delusione ad Alghero, con l'Amatori costretta da subito ad inseguire. Sul campo di Maria Pia finisce 8 a 16 (0-6 il primo tempo).



