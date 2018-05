video Condividi | A.S. 10:40 Il reparto di Ostetricia dell´ospedale Civile di Alghero apre le porte a mamme e papà per fornire tutte le indicazioni sui servizi e le prestazioni erogate. Un successo l´Open day voluto dalla direzione sanitaria e dalla responsabile, la dott.ssa Speranza Piredda. «La forza è fare rete, grazie al contributo fondamentale delle associazioni che collaborano e sostengono il reparto». Le immagini del Quotidiano di Alghero. Nido di Alghero, parti umanizzati



ALGHERO - Tutte le informazioni sul percorso intrapreso dal reparto di Ostetricia di Alghero, soprattutto sull'umanizzazione del parto. Ad ogni donna la possibilità di vivere l'esperienza della nascita del suo bambino secondo i suoi valori, la cultura in cui è cresciuta, i suoi desideri, le sue aspettative, secondo la sua ricchezza e complessità. Grande attenzione quindi è rivolta all'ambiente dove il parto avviene, che trasmetta senso di sicurezza, di tranquillità, di soddisfazione della donna al fine di influenzare la sua competenza a partorire, ad allattare il bambino, il suo benessere globale.