Sconfitta in gara due per la Mercede Alghero tra le mura amiche del Pala Corbia. Al netto di eventuali ripescaggi in estate sempre possibili, l´anno prossimo la squadra di patron De Rosa disputerà la serie B Vince Carugate, Mercede in serie B



ALGHERO - Campionato chiuso. Virtus Surgical Cagliari e Mercede Alghero, sconfitte sabato sera da San Salvatore Selargius (79-65) e Carosello Carugate (58-70) in gara 2 dei playout. Entrambe le compagini sarde, al netto di eventuali ripescaggi in estate sempre possibili, disputeranno l'anno prossimo il campionato regionale di Serie B.



MERCEDE ALGHERO-CAROSELLO CARUGATE 58-70

Mercede Alghero: Dzhikova 10, Ceccanti 8, Azzellini 14, Spiga, Beretta 8, Petrova 10, Solinas, Monti, Canu, Saias 8. Allenatore: Manuela Monticelli.

Carosello Carugate: Diotti 8, Rossi 2, Zelnyte 9, Fabbri 13, Gombac 15, Zucchetti, Rossini 6, Beccaria 2, Mariani, Albano 15. Allenatore: Andrea Piccinelli.

