A due passi dalla necropoli, in occasione della manifestazione Monumenti Aperti, la Fondazione Via Libio 53 propone l'evento "Turris da gustare" Monumenti Aperti: balli e gastronomia in Via Libio 53



PORTO TORRES - A due passi dalla necropoli, in occasione della manifestazione Monumenti Aperti, domenica 13 maggio la Fondazione Via Libio 53 propone l’evento “Turris da gustare”.



In prossimità della sede del sito archeologico Via Libio 53, costituito da diverse sepolture di epoca romana collocate nel settore orientale della necropoli di Turris Libisonis, la strada verrà interrotta per lasciare spazio alle iniziative delle diverse associazioni: Etnos, Giudicato di Torres, Tamburini Porto Torres, associazione Artigianando e Cantina tenute Asinara. Esibizioni di ballo, stand gastronomico e artigianale e i costumi locali animeranno la serata e vivacizzeranno la visita culturale del sito.