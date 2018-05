Condividi | M.P. 13:19 La Berlin inaugura la stagione a Porto Torres e porta a due i doppi scali nell’Isola. La nave della Fti tocca oggi lo scalo portotorrese e domani quello di Oristano Crociere: la Berlin inaugura la stagione a Porto Torres



PORTO TORRES - Prima nave da crociera a Porto Torres, secondo doppio scalo in Sardegna. Dopo quello del 2 e 3 maggio a Cagliari ed Olbia con la Sovereign della Pullmantur, oggi e domani, rispettivamente a Porto Torres e Oristano, è la volta della Berlin. Con arrivo alle 7 nella banchina Dogana Segni e 500 passeggeri a bordo, la nave della tedesca FTI ha inaugurato la stagione nello scalo portotorrese che, per il 2018, si prepara ad accogliere altre 7 crociere da giugno a novembre.



Nella giornata odierna, i crocieristi hanno potuto visitare in escursione la basilica di Saccargia ed Alghero, mentre gli indipendenti hanno dedicato il tempo libero ad un tour culturale e di shopping a Porto Torres. Domani, invece, sarà la volta di Oristano, che, nel 2018, ha già registrato i primi due scali, preparandosi ad entrare ufficialmente nel mercato con una proposta del tutto inedita per infrastrutture, posizione ed offerta turistica. All’ormeggio, previsto per le 8 del mattino, per i crocieristi è stata preparata sottobordo un’accoglienza congiunta con Consorzio Industriale e Comune, con la distribuzione dei prodotti tipici ed informazioni sul territorio.



Per la giornata, il programma delle escursioni prevede tappa a Tharros per la mattina e visita, in pomeriggio, al museo civico Giovanni Marongiu di Cabras. Anche in questo caso, per gli indipendenti sarà possibile visitare la città di Oristano dove, come per Alghero e Porto Torres si terrà l’evento “Monumenti aperti”. Uno scalo doppio che, ancora una volta, conferma il potenziale dei porti sardi nell’offrire strutture portuali adeguate al mercato ed un’offerta escursionistica completa ed inedita rispetto allo scenario mediterraneo.



