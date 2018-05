Condividi | A.S. 15:18 Domenica la Lazio si presenterà assetata di punti visto il penultimo posto in classifica. Play-ball di Gara 1 fissato per le 10.30 e Gara 2 prevista, dopo la pausa pranzo, 45 minuti dopo la conclusione della prima sfida. Catalana: battuta la Fiorentina c´è la Lazio



Dopo l’ottima prova contro la Fiorentina, battuta all’ultimo inning con il punteggio di 7 a 6, la Catalana allenata da Brito e Contini partirà Domenica per Roma per sfidare, nel doppio incontro, la Lazio Bsl 1949 nello Stadio capitolino dell’Acquacetosa. Lo scorso fine settimana, per via dell’instabilità meteorologica, le partite contro la Fiorentina erano date fortemente per incerte, ma il miglioramento nella mattina del sabato ha permesso di giocare Gara 1 senza difficoltà, mentre Gara 2 è stata annullata per impraticabilità del campo di via Emilia dopo il violento acquazzone del primo pomeriggio.



Rispetto alle altre partite gli algheresi hanno iniziato la sfida contro i toscani in salita, subendo 6 punti nei primi 6 inning contro i 2 di bianco-blu. Questo nonostante la spettacolare prova del partente catalano Leonardo D’amico che in 5 frazioni è riuscito ad eliminare “al piatto” ben 13 battitori. Il rilievo Contini, subentrato all’italo-venezuelano all’avvio del 6° inning, dopo aver subito un battesimo di fuoco con triplo di Marco Varrà e il fuoricampo da 2 punti di Biffoli, è riuscito a non farsi intimidire dalle mazze fiorentine annullando l’attacco avversario negli ultimi 3 inning, complice anche una buona difesa.



Gli algheresi, che hanno battuto di più rispetto ai toscani (11 valide contro le 7 della Fiorentina), sono rientrati in partita all’8° e al 9° inning, quando hanno confezionato ben 5 punti, complici le valide di Adelmi, Meloni e del giovane ricevitore Schoch che con un singolo ha permesso la realizzazione degli ultimi due punti utili per la vittoria.

Bene in attacco Contini e Zidda ed importante contributo anche da parte di Gargiulo, autore del punto decisivo. Domani la Lazio si presenterà assetata di punti visto il penultimo posto in classifica e dopo il pareggio contro il Livorno che ha mostrato luci ed ombre della squadra allenata da Pietro Rossi. Play-ball di Gara 1 fissato per le 10.30 e Gara 2 prevista, dopo la pausa pranzo, 45 minuti dopo la conclusione della prima sfida.



