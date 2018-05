Condividi | S.O. 13:50 E´ stata l´occasione per sottolineare le numerose misure avviate dall´Amministrazione comunale a favore delle famiglie e gli interventi in sostegno alla natalità. Presenti i referenti delle principali associazioni Ostetricia Alghero, team vincente

Open day con mamme e papà



ALGHERO - Open day venerdì nel reparto di Ostetricia dell'Ospedale Civile Alghero. Alla presenza della direttrice, la dott.ssa Speranza Piredda, delle associazioni che operano con straordinaria costanza sul territorio, mamme, papà, i responsabili dell'ufficio Politiche Familiari del Comune di Alghero e dello staff di medici e infermieri del reparto dell'Ats di Sassari, il sindaco di Alghero ha voluto ringraziare tutti «per l'encomiabile lavoro che quotidianamente viene portato avanti in città».



E' stata l'occasione per sottolineare le numerose misure avviate dall'Amministrazione comunale a favore delle famiglie e gli interventi in sostegno alla natalità. Sgravi sulle imposte comunali per i nuclei familiari con più figli a carico, sconti sui servizi mensa e scuolabus, biglietti ridotti per le famiglie nei musei cittadini con ingresso gratis per i più piccoli.



E poi tutta una serie di servizi per l'estate, baby pit-stop in centro città, parcheggi rosa, voucher per l'acquisto di pannolini per il primo anno di nascita. Sono solo alcuni dei servizi pensati dall'Amministrazione comunale che rientrano nel più ampio ventaglio di opportunità "Family" che fanno di Alghero il primo comune "Amico delle Famiglie" in Italia al di fuori del Trentino.