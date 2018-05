Condividi | A.S. 12:00 È stato presidente dell´associazione mondiale dei veterinari dal 2011 al 2017, General Manager della FAO in Nord Africa e rappresentante della FAO in Tunisia dal 2007 al 2009. Attualmente è presidente dell´Associazione Veterinari Africani e dell´Associazione Veterinari Euro-Araba Uniss, Faouzi Kechrid honoris causa



SASSARI - Lunedì 14 maggio alle 11.00, nell'aula Magna dell'Università di Sassari, sarà conferita la laurea magistrale honoris causa in Medicina Veterinaria a Faouzi Kechrid, esperto di politiche sanitarie e veterinarie a livello internazionale. Dopo l'ingresso del corteo accademico, la cerimonia si aprirà con il saluto del Magnifico Rettore dell'Università di Sassari, prof. Massimo Carpinelli.



A seguire, il Direttore del Dipartimento di Medicina Veterinaria dell'Università di Sassari, prof. Eraldo Sanna Passino, illustrerà le motivazioni alla base della proposta di conferimento del riconoscimento. La parola passerà poi al dott. Faouzi Kekchrid, che terrà una lectio magistralis intitolata " Global Veterinary Governance and the important role of Veterinarians in One Health. La cerimonia si concluderà con la proclamazione ufficiale della laurea e la consegna della pergamena di diploma magistrale. Parteciperà il Coro dell'Università di Sassari diretto dal Maestro Laura Lambroni.



Faouzi Kechrid, veterinario tunisino con passaporto statunitense, vanta oltre 37 anni di esperienza nel campo della veterinaria e della salute pubblica. Rappresenta in Nord Africa la FAO – Agenzia delle Nazioni unite per l'alimentazione e l'agricoltura. Come consulente della banca mondiale, della FAO e dell'OIE (World Organization for Animal Health), ha condotto verifiche sull'influenza aviaria e le patologie veterinarie transfrontaliere in Medio Oriente e Nord Africa. Dal 1987 al 2004 ha lavorato come Professore Associato alla Facoltà tunisina di "Food Engeneering", dove ha insegnato sicurezza e igiene degli alimenti, tecnologie di produzione della carne e degli alimenti ittici. È stato presidente dell'associazione mondiale dei veterinari dal 2011 al 2017, General Manager della FAO in Nord Africa e rappresentante della FAO in Tunisia dal 2007 al 2009. Attualmente è presidente dell'Associazione Veterinari Africani e dell'Associazione Veterinari Euro-Araba. Commenti SASSARI - Lunedì 14 maggio alle 11.00, nell'aula Magna dell'Università di Sassari, sarà conferita la laurea magistrale honoris causa in Medicina Veterinaria a Faouzi Kechrid, esperto di politiche sanitarie e veterinarie a livello internazionale. Dopo l'ingresso del corteo accademico, la cerimonia si aprirà con il saluto del Magnifico Rettore dell'Università di Sassari, prof. Massimo Carpinelli.A seguire, il Direttore del Dipartimento di Medicina Veterinaria dell'Università di Sassari, prof. Eraldo Sanna Passino, illustrerà le motivazioni alla base della proposta di conferimento del riconoscimento. La parola passerà poi al dott. Faouzi Kekchrid, che terrà una lectio magistralis intitolata " Global Veterinary Governance and the important role of Veterinarians in One Health. La cerimonia si concluderà con la proclamazione ufficiale della laurea e la consegna della pergamena di diploma magistrale. Parteciperà il Coro dell'Università di Sassari diretto dal Maestro Laura Lambroni.Faouzi Kechrid, veterinario tunisino con passaporto statunitense, vanta oltre 37 anni di esperienza nel campo della veterinaria e della salute pubblica. Rappresenta in Nord Africa la FAO – Agenzia delle Nazioni unite per l'alimentazione e l'agricoltura. Come consulente della banca mondiale, della FAO e dell'OIE (World Organization for Animal Health), ha condotto verifiche sull'influenza aviaria e le patologie veterinarie transfrontaliere in Medio Oriente e Nord Africa. Dal 1987 al 2004 ha lavorato come Professore Associato alla Facoltà tunisina di "Food Engeneering", dove ha insegnato sicurezza e igiene degli alimenti, tecnologie di produzione della carne e degli alimenti ittici. È stato presidente dell'associazione mondiale dei veterinari dal 2011 al 2017, General Manager della FAO in Nord Africa e rappresentante della FAO in Tunisia dal 2007 al 2009. Attualmente è presidente dell'Associazione Veterinari Africani e dell'Associazione Veterinari Euro-Araba.