Condividi | A.S. 10:12 L´urlo di denuncia è di Giorgia Vaccaro, coordinatrice cittadina di Lega Salvini Premier Alghero che inviata il sindaco ad un sopralluogo insieme alla Lega «Tragedia sfiorata al Parco Tarragona»



ALGHERO - «Tragedia sfiorata al Parco Tarragona, un ramo si è staccato da un albero e ha mancato per pochi centimetri una mamma col proprio figlio seduti sulla panchina sottostante». L'urlo di denuncia è di Giorgia Vaccaro, coordinatrice cittadina di Lega Salvini Premier Alghero.



«Sono anni che denunciamo lo stato in cui sono ridotti quei giardini, mattonelle che mancano in diversi punti, giochi rattopati con lo scotch, pavimentazione anti-shock non uniforme, camminamenti ridotti a colabrodo e buche e avvallamenti tutti intorno all'area giochi e ad oggi ancora manca l'altalena per bambini in sedie a rotelle» dice la Vaccaro che inviata il sindaco ad un sopralluogo insieme alla Lega.



«Caro sindaco - conclude - speriamo che almeno per i baby cittadini lei possa trovare del tempo». «Far controllare lo stato degli altri alberi solo dopo la tragedia sfiorata è un'ulteriore oltraggio ai frequentatori del parco, (bambini e anziani), ancora una volta lei dimostra di non saper amministrare perché non si gioca con la sicurezza, soprattutto con quella dei bambini». Commenti ALGHERO - «Tragedia sfiorata al Parco Tarragona, un ramo si è staccato da un albero e ha mancato per pochi centimetri una mamma col proprio figlio seduti sulla panchina sottostante». L'urlo di denuncia è di Giorgia Vaccaro, coordinatrice cittadina di Lega Salvini Premier Alghero.«Sono anni che denunciamo lo stato in cui sono ridotti quei giardini, mattonelle che mancano in diversi punti, giochi rattopati con lo scotch, pavimentazione anti-shock non uniforme, camminamenti ridotti a colabrodo e buche e avvallamenti tutti intorno all'area giochi e ad oggi ancora manca l'altalena per bambini in sedie a rotelle» dice la Vaccaro che inviata il sindaco ad un sopralluogo insieme alla Lega.«Caro sindaco - conclude - speriamo che almeno per i baby cittadini lei possa trovare del tempo». «Far controllare lo stato degli altri alberi solo dopo la tragedia sfiorata è un'ulteriore oltraggio ai frequentatori del parco, (bambini e anziani), ancora una volta lei dimostra di non saper amministrare perché non si gioca con la sicurezza, soprattutto con quella dei bambini».