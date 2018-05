Condividi | A.S. 9:00 Lo dichiara Stefano Campus, presidente Òmnium Cultural de l’Alguer, che parla di grande sentimento di rispetto e sensibilità non solo nei confronti del sacerdote algherese Don Antoni Nughes, ma anche verso tutta la comunità algherese «Messa in algherese, grazie Bisbe»



ALGHERO - «Lo scorso lunedì, in Cattedrale, in occasione della Messa per la morte di Don Nughes i fedeli algheresi hanno assistito ad un atto di grande sensibilità da parte del nostro Vescovo Sua Eccellenza Monsignor Mauro Maria Morfino. Officiando la Messa in catalano insieme all’Arcivescovo emerito di Barcellona Cardinale Lluís Martínez Sistach, il nostro Vescovo ha dimostrato un gran sentimento di rispetto e sensibilità non solo nei confronti del sacerdote algherese Don Antoni Nughes, ma anche verso tutta la comunità algherese. Questo fatto significa molto per tutti noi algheresi e specialmente per i fedeli che desiderano che venga celebrata la Messa in algherese. Òmnium Cultural de l’Alguer esprime il suo ringraziamento al nostro Vescovo per la grande sensibilità dimostrata verso la comunità algherese e all’Arcivescovo emerito Cardinale Lluís Martínez i Sistach per il grande atto di amore dimostrato nei confronti di Don Nughes e della nostra Città». Lo dichiara Stefano Campus, presidente Òmnium Cultural de l’Alguer. Commenti ALGHERO - «Lo scorso lunedì, in Cattedrale, in occasione della Messa per la morte di Don Nughes i fedeli algheresi hanno assistito ad un atto di grande sensibilità da parte del nostro Vescovo Sua Eccellenza Monsignor Mauro Maria Morfino. Officiando la Messa in catalano insieme all’Arcivescovo emerito di Barcellona Cardinale Lluís Martínez Sistach, il nostro Vescovo ha dimostrato un gran sentimento di rispetto e sensibilità non solo nei confronti del sacerdote algherese Don Antoni Nughes, ma anche verso tutta la comunità algherese. Questo fatto significa molto per tutti noi algheresi e specialmente per i fedeli che desiderano che venga celebrata la Messa in algherese. Òmnium Cultural de l’Alguer esprime il suo ringraziamento al nostro Vescovo per la grande sensibilità dimostrata verso la comunità algherese e all’Arcivescovo emerito Cardinale Lluís Martínez i Sistach per il grande atto di amore dimostrato nei confronti di Don Nughes e della nostra Città». Lo dichiara Stefano Campus, presidente Òmnium Cultural de l’Alguer. • Leggi la notizia integrale su Alguer.cat