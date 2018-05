Condividi | M.P. 22:00 Era stato rinvenuto lunedì, un esemplare di cucciolo di delfino, spiaggiato nel litorale delle Acque Dolci, e da allora nessun intervento di rimozione è stato effettuato Delfino spiaggiato alle Acque Dolci, non è stato rimosso



PORTO TORRES - Era stato rinvenuto lunedì, un esemplare di cucciolo di delfino, spiaggiato nel litorale delle Acque Dolci, e da allora nessun intervento di rimozione è stato è stato effettuato. La Polizia locale a distanza di cinque giorni ha provveduto a circoscrivere l’area con opportune transenne per evitare il contatto con la carcassa in avanzato stato di decomposizione.



Le mareggiate avevano lasciato il delfino sulla spiaggia ritrovato con una corda legata alla coda. Il Comune aveva chiamato il Crama, Zooprofilattico e Asl per le dovute autorizzazioni e per individuare le possibili cause di morte. Inoltre ha chiesto ad Ambiente 2.0 di rimuovere la carcassa rimasta dopo cinque giorni ancora sul bagnasciuga.