Condividi | M.P. 21:37 Torres Tennis protagonista nella terza edizione dell’Open dedicato a Sergio Cara, preparatore atletico del Tennis club Porto Torres, circolo organizzatore Open Sergio Cara: Tc Torres 2 volte sul podio



PORTO TORRES - Torres Tennis protagonista nella terza edizione dell’Open dedicato a Sergio Cara, preparatore atletico del Tennis club Porto Torres, circolo organizzatore. Centotrentasette gli iscritti (78 nel maschile, 23 nel femminile e 18 coppie di doppio) che fanno della manifestazione l’Open più partecipato sinora nell’isola.



Nel singolare maschile vittoria per 6-1, 6-1 del torresino Marco Pinna (3.1) sul promettente turritano Niccolò Pia. con lo score di 6-1 6-1. Nel femminile ancora Torres con Marilisa Sgarella (terzo successo): 6-4, 6-3 ad Alessandra Pezzulla (Tc Decimomannu). Infine, nel doppio la coppia Niccolò Pia - Enrico Proli ha battuto nel derby Paolo Masala e Davide Idini con il punteggio di 6-1 6-1.



Durante la premiazione finale seguita da un folto pubblico, il Presidente insieme a tutto il Consiglio Direttivo del Tennis Club Porto Torres ha ringraziato tutti gli sponsor del torneo. Inoltre ha ricordato la figura di Sergio Cara in presenza della moglie Marilena Madau, premiata con una targa ricordo. Commenti PORTO TORRES - Torres Tennis protagonista nella terza edizione dell’Open dedicato a Sergio Cara, preparatore atletico del Tennis club Porto Torres, circolo organizzatore. Centotrentasette gli iscritti (78 nel maschile, 23 nel femminile e 18 coppie di doppio) che fanno della manifestazione l’Open più partecipato sinora nell’isola.Nel singolare maschile vittoria per 6-1, 6-1 del torresino Marco Pinna (3.1) sul promettente turritano Niccolò Pia. con lo score di 6-1 6-1. Nel femminile ancora Torres con Marilisa Sgarella (terzo successo): 6-4, 6-3 ad Alessandra Pezzulla (Tc Decimomannu). Infine, nel doppio la coppia Niccolò Pia - Enrico Proli ha battuto nel derby Paolo Masala e Davide Idini con il punteggio di 6-1 6-1.Durante la premiazione finale seguita da un folto pubblico, il Presidente insieme a tutto il Consiglio Direttivo del Tennis Club Porto Torres ha ringraziato tutti gli sponsor del torneo. Inoltre ha ricordato la figura di Sergio Cara in presenza della moglie Marilena Madau, premiata con una targa ricordo.