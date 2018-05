Condividi | M.T. 20:32 Ospite dello stand della regione Umbria, presenterà il suo libro accompagnato dal giornalista e scrittore Bruno Geraci che ne ha firmato la prefazione. Il libro sarà presto presentato anche ad Alghero Poesie: Raffaele Sari al Salone di Torino



ALGHERO - "La sesta declinazione", è la nuova raccolta di poesie di Raffaele Sari Bozzolo, pubblicata dalla Bertoni editore, che verrà presentata in anteprima domenica 13 maggio, alle ore 11.20 al Salone del libro di Torino 2018.



Ospite dello stand della regione Umbria, Sari presenterà il suo libro accompagnato dal giornalista e scrittore Bruno Geraci che ne ha firmato la prefazione.



"La sesta declinazione", nella cui copertina compare un'opera pittorica dell'artista algherese Andrea Cocco, è la quinta raccolta di poesie di Raffaele Sari Bozzolo e per la prima volta avrà una distribuzione su tutto il territorio nazionale. Il libro, dopo la sua anteprima al Salone del libro di Torino 2018, sarà presto presentato anche ad Alghero e sarà disponibile nelle librerie.