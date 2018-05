Condividi | A.S. 22:28 Domenica 13 maggio si vota per il rinnovo del Consiglio regionale dell’´Ordine dei giornalisti. Devono essere eletti sei professionisti e tre pubblicisti. Per il collegio dei revisori dei conti due professionisti e un pubblicista. Odg Sardegna: giornalisti al voto



SASSARI - Domenica 13 maggio si vota per il rinnovo del Consiglio regionale dell’'Ordine dei giornalisti della Sardegna. Devono essere eletti sei professionisti e tre pubblicisti. Per il collegio dei revisori dei conti due professionisti e un pubblicista.



Nella sede di via Barone Rossi a Cagliari, si terrà l'assemblea degli iscritti: alle 9.30 il presidente uscente, Francesco Birocchi, svolgerà la propria relazione e insedierà i seggi. Dalle 10.30 alle 19.00 si voterà nei seguenti seggi: nella sede dell'Ordine, via Barone Rossi 29 a Cagliari; a Sassari nei locali della Nuova Sardegna in Regione Predda Niedda Strada 31, a Olbia, nei locali della Nuova Sardegna, Via Capo Verde - Zona Industriale - settore 4.



Sarà eletto chi otterrà un numero di preferenze superiore al 50 per cento dei votanti. L'eventuale turno delle votazioni di ballottaggio è fissato (stesse sedi e stessi orari) per domenica 20 maggio 2018. Commenti SASSARI - Domenica 13 maggio si vota per il rinnovo del Consiglio regionale dell’'Ordine dei giornalisti della Sardegna. Devono essere eletti sei professionisti e tre pubblicisti. Per il collegio dei revisori dei conti due professionisti e un pubblicista.Nella sede di via Barone Rossi a Cagliari, si terrà l'assemblea degli iscritti: alle 9.30 il presidente uscente, Francesco Birocchi, svolgerà la propria relazione e insedierà i seggi. Dalle 10.30 alle 19.00 si voterà nei seguenti seggi: nella sede dell'Ordine, via Barone Rossi 29 a Cagliari; a Sassari nei locali della Nuova Sardegna in Regione Predda Niedda Strada 31, a Olbia, nei locali della Nuova Sardegna, Via Capo Verde - Zona Industriale - settore 4.Sarà eletto chi otterrà un numero di preferenze superiore al 50 per cento dei votanti. L'eventuale turno delle votazioni di ballottaggio è fissato (stesse sedi e stessi orari) per domenica 20 maggio 2018.