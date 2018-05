Condividi | A.S. 20:10 Sabato 12 e domenica 13 maggio il Teatro civico di Alghero aperto al pubblico con una serie di appuntamenti all´interno della manifestazione "TxT atto zero". Tra i partner del progetto la società Umanitaria Umanitaria a Teatro nel weekend



Domenica invece (ore 21) spazio al cine-concerto con ingresso a pagamento (euro 10) "Sestante rotta a nord ovest - Visioni di Segundo". Con Marco Valentino, Marcello Peghin, Salvatore Maltana e Paolo Zuddas. Commenti ALGHERO - Tutto pronto ad Alghero per il debutto di "TxT atto zero", il progetto di gestione aperta e partecipata del Teatro Civico ideato da una serie di associazioni con sede tra Sassari e Alghero. Sabato 12 e domenica 13 maggio il teatro sarà aperto anche durante le ore notturne con una serie di eventi.Anche la Società Umanitaria di Alghero, che fa parte del team del progetto, capitanato dal Teatro d’Inverno, partecipa all’iniziativa. Si parte alle ore 21.30 con la proiezione del film "Uno sguardo sulla terra" di Peter Marcias, prodotto dalla Capetown Srl con il supporto della Società Umanitaria Cineteca Sarda e il sostegno della Fondazione Sardegna Film Commission e Sardegna Solidale, distribuito dall'Istituto Luce.Dalle ore 23.30 un momento più ludico, insieme all’inarrestabile Ignazio Chessa, per coinvolgere il pubblico in alcuni giochi a tema cinematografico, mentre alle ore 00.30 ci sarà la proiezione del film "Le streghe son tornate" del regista basco Alex de la Iglesia, per gli amanti della notte e dei film notturni. Il film racconta la storia di Josè e Toni che, spinti dalla loro terribile situazione economica, rapinano un compro oro nel centro di Madrid.Domenica invece (ore 21) spazio al cine-concerto con ingresso a pagamento (euro 10) "Sestante rotta a nord ovest - Visioni di Segundo". Con Marco Valentino, Marcello Peghin, Salvatore Maltana e Paolo Zuddas.