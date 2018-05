Condividi | Red 19:00 Circa trenta cani adottabili, microchippati, appena superati i sessanta giorni di età pronti per trovare padrone. Saranno visibili nelle giornate del 16 maggio e 6 giugno nei giardini Martin Luther King in via Don Minzoni Alghero: trenta cuccioli cercano padrone



ALGHERO - "Oggi mi presento". Questo il titolo delle due giornate organizzate ad Alghero dall'Assessorato alle Politiche Ambientali del Comune. Circa trenta cani adottabili, microchippati, appena superati i sessanta giorni di età pronti per trovare padrone. Saranno visibili nelle giornate del 16 maggio e 6 giugno nei giardini Martin Luther King in via Don Minzoni. La manifestazione si svolgerà dalle 10,00 alle 13,00 in collaborazione con l'Associazione Dna-Randagio che gestisce il canile di Alghero.