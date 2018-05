video Condividi | M.V. 14:00 Le più belle foto scattate dai cittadini di Alghero faranno da cornice al mercato Civico di via Sassari. Inaugura sabato mattina la mostra ad un anno esatto dalla storica partenza del 100° Giro d´Italia. Ecco una clip inedita firmata Alguer.it Ri-Giro, Alghero si riveste di rosa



ALGHERO - Alghero si riveste di rosa. Ad un anno dalla Grande Partenza del 100° Giro d'Italia, Alghero mostra le più belle foto scattate dai suoi cittadini. Installazioni sulle strade, mostre, le ortensie nel cielo, gli orizzonti rosa colorati sul mare. Ideata da Giorgio Donini, fortemente voluta dall'Amministrazione comunale col Sindaco in testa, realizzata grazie al prezioso contributo degli studenti del Liceo Artistico di Alghero con cui si consolida un rapporto privilegiato negli allestimenti urbani, la mostra è realizzata dalla Fondazione Alghero in uno dei luoghi simbolo della città per popolarità e frequentazione, il Mercato Civico di via Sassari.



300 gli scatti che andranno ad impreziosire i banchi del pesce e quelli colorati della frutta. Sarà un percorso d'immagini unico che evoca i momenti più belli di un'esperienza che rimarrà nella storia della città. Con tutti i nomi delle persone che hanno voluto contribuire alla mostra inviando i propri scatti.



"Ognuno ha fatto qualcosa di originale, ha abbellito la città, l'ha impreziosita, colorata. Un amore straordinario e contagioso, che tutti hanno notato, apprezzato, valorizzato e raccontato. È la partecipazione e il coinvolgimento dei cittadini che consegnano una città più ricca, capace di stupire il mondo. Uno spirito che rimane e si fortifica, una grande palestra di coesione sociale che si è cementata anche dopo il Giro per continuare a rendere insieme all'Amministrazione, armoniosa e decorosa, pulita e ben curata la nostra Città di Alghero" recita il pannello esplicativo Ri-Giro 100+1 (questo il titolo della mostra).