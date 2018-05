Condividi | S.O. 15:19 Dall´11 maggio i lavori di cablaggio di Open Fiber riguarderanno numerose altre vie della città di Sassari. I lavori sono coordinati con quelli comunali già avviati per il rifacimento di strade e marciapiedi Nuovi cantieri per Open Fiber



ALGHERO - Dall'11 maggio i lavori di cablaggio di Open Fiber riguarderanno numerose altre vie della città di Sassari. Alcuni tratti di via Padula, via Carlo Felice, via de Carolis, via Barzini, via Luna e Sole, via Saba, via De Andrè, e dal 16 anche parti di via Giagu e via Sieni saranno interessati dai cantieri per la posa della fibra ottica. Anche in questi casi la società utilizzerà tecniche come la “minitrincea” e “trincea tradizionale”, modalità a basso impatto ambientale e che riducono al minimo i disagi.



Inoltre proseguono i cantieri in viale Caprera, via Zara, via Pasubio, via Pola, via Dalmazia, via Milano, via Vardabasso, via Morandi, via Alghero, via Torres, Traversa Torres, viale Umberto, via Torino, via Zanfarino e via Diaz. Per completare le operazioni, gli addetti di Open Fiber potrebbero chiedere di entrare negli atri dei palazzi. Saranno riconoscibili da un tesserino e nei giorni precedenti la stessa azienda lascerà un avviso nei portoni. I lavori sono coordinati con quelli comunali già avviati per il rifacimento di strade e marciapiedi.



L'azienda ha siglato con il Comune di Sassari una convenzione per la realizzazione di una rete interamente in fibra ottica, che permette di navigare con una connessione ultraveloce (fino a 1 Gigabit al secondo). Il piano dell'azienda prevede il cablaggio di oltre 44mila unità immobiliari (tra famiglie e imprese) entro 18 mesi dall'avvio dei lavori. In totale saranno posati circa 26mila chilometri di fibra, con un investimento complessivo a partire da 15 milioni di euro.