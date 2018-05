Condividi | A.S. 12:22 La foto dei Bastioni di Alghero con un grosso accumulo di buste di plastica pubblicata sui social permette di risalire immediatamente al responsabile. C'è addirittura chi pensa ad uno scherzo di cattivo gusto. Le scuse dell'assessore Selva che ne approfitta per sottolineare i netti miglioramenti del servizio rispetto al passato Accumulo sui Bastioni, bufala-Ciclat



ALGHERO - Venerdì plastica. Così recita il calendario della raccolta differenziata nella città di Alghero. Così questa mattina, gli operatori hanno provveduto al ritiro delle buste dal centro storico, dove è in vigore il porta a porta integrale.



Per facilitare le operazioni di passaggio però, qualche operatore della Ciclat, la nuova società che ad Alghero gestisce con apprezzabili risultati il rinnovato capitolato della nettezza urbana, deve aver pensato di creare una sorta di punto di accumulo. Peccato che il posto prescelto coincidesse con i Bastioni. E' così bastata la foto rimbalzata sui social ad opera di qualche politico pronto a criticare l'accaduto per attivare il competente ufficio che ha immediatamente dato disposizioni per la rimozione della plastica.



E lo stesso assessore all'Ambiente, Raniero Selva, chiede «venia» e sottolinea da una parte «gli sforzi dell'amministrazione per rendere la città visibilmente migliore del passato in termini di pulizia e decoro», dall'altra conferma la scelta autonoma di un dipendente che ha deciso di posizionare le buste fronte mare. Ma c'è addirittura chi ha pensato si trattasse di uno scherzo di cattivo gusto. Commenti ALGHERO - Venerdì plastica. Così recita il calendario della raccolta differenziata nella città di Alghero. Così questa mattina, gli operatori hanno provveduto al ritiro delle buste dal centro storico, dove è in vigore ilintegrale.Per facilitare le operazioni di passaggio però, qualche operatore della, la nuova società che ad Alghero gestisce con apprezzabili risultati il rinnovato capitolato della nettezza urbana, deve aver pensato di creare una sorta di punto di accumulo. Peccato che il posto prescelto coincidesse con i Bastioni. E' così bastata la foto rimbalzata suiad opera di qualche politico pronto a criticare l'accaduto per attivare il competente ufficio che ha immediatamente dato disposizioni per la rimozione della plastica.E lo stesso assessore all'Ambiente, Raniero Selva, chiede «venia» e sottolinea da una parte «gli sforzi dell'amministrazione per rendere la città visibilmente migliore del passato in termini di pulizia e decoro», dall'altra conferma la scelta autonoma di un dipendente che ha deciso di posizionare le buste fronte mare. Ma c'è addirittura chi ha pensato si trattasse di uno scherzo di cattivo gusto.