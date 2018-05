Condividi | Red 12:21 «Investiamo nelle strutture per migliorare la qualità della vita dei cittadini con l´attività motoria», ha dichiarato l´assessore regionale dello Sport Giuseppe Dessena Impianti sportivi: dalla Giunta 3mln di euro



CAGLIARI - Per l’impiantistica sportiva arrivano dalla Giunta regionale 3milioni di euro. Su proposta di delibera dell’assessore regionale dello Sport Giuseppe Dessena, l’Esecutivo ha destinato la cifra a valere sul Fondo di sviluppo e coesione 2014/2020.



«Lo sport e l’attività motoria in genere – ha dichiarato Dessena – hanno una funzione sociale importantissima e migliorano indiscutibilmente la qualità psico-fisica della vita delle persone di ogni età, permettendo al cittadino una crescita personale, sociale, culturale e civile. Gli interventi che si andranno a finanziare sono importanti, perché serviranno ad elevare gli standard degli impianti sportivi in termini di sicurezza, accessibilità e fruibilità, anche ovviamente da parte di persone disabili».



E’ stata programmata una spesa di 400mila euro per gli impianti sportivi del Centro universitario Sa Duchessa di Cagliari, ed il rifacimento della palestra basket del Centro universitario sportivo di Sassari. I soggetti attuatori individuati sono le stesse Università. La dotazione finanziaria di 2,6milioni di euro restante sarà ripartita tra gli Enti locali attraverso un avviso pubblico. Le risorse serviranno per la realizzazione di interventi di riqualificazione degli impianti sportivi pubblici.



Nella foto: l'assessore regionale Giuseppe Dessena