Condividi | Red 9:07 La compagine algherese, seconda in classifica, contro il Biella si gioca la promozione in Serie A davanti al pubblico di casa. E’ fondamentale che gli spalti siano pieni e che la formazione algherese possa contare sui suoi tifosi Rugby: domenica il kick-off a maria Pia



ALGHERO - Il sogno, l’impegno e la voglia di raggiungerlo. Ventidue partite, nove mesi, tanta fatica e sudore versato sul campo, notti di dolori post partita e di pensieri “sportivi” su come far crescere sempre più questo movimento straordinario che è il rugby. Mancano pochi giorni al match tra Amatori Alghero e Biella. Una partita che vale una stagione, un sogno, un obiettivo, la promozione. Il kick off è fissato per le 15.30.



Ora che si avvicina il giorno X, quello in cui dopo 80’ si saprà che cosa ne sarà di una stagione intera, la testa ed il cuore non possono battere all’unisono. Una regola la concentrazione al top, l’altro guida quei sentimenti che ogni giorno spingono un atleta a scendere in campo con le giuste motivazioni e l’amore per ciò che fa. Si annullano le distanze, in tutti i sensi, veterani e giovani dovranno essere squadra, ancora per una volta nel migliore dei modi, l’ultima volta in questa annata che potrebbe rappresentare la svolta dopo alcuni anni di Serie B, troppi se lo si chiede a qualcuno che la Serie A l’ha assaporata e vissuta in molti di questi quarant’anni ed oltre di storia Amatori Alghero.



Domenica contro Biella, l’Alghero punta a ritornare su un palcoscenico ancora più importante. Ma squadra e società vogliono sentire l’abbraccio della città. E’ fondamentale che gli spalti siano pieni e che la formazione algherese possa contare sui suoi tifosi, sponsor e su nuovi appassionati che possano vivere con loro queste emozioni. Sarà il match dei match, quello che in un modo o nell’altro farà calare il sipario di questa avvincente stagione 2017/2018. Commenti ALGHERO - Il sogno, l’impegno e la voglia di raggiungerlo. Ventidue partite, nove mesi, tanta fatica e sudore versato sul campo, notti di dolori post partita e di pensieri “sportivi” su come far crescere sempre più questo movimento straordinario che è il rugby. Mancano pochi giorni al match tra Amatori Alghero e Biella. Una partita che vale una stagione, un sogno, un obiettivo, la promozione. Ilè fissato per le 15.30.Ora che si avvicina il giorno X, quello in cui dopo 80’ si saprà che cosa ne sarà di una stagione intera, la testa ed il cuore non possono battere all’unisono. Una regola la concentrazione al top, l’altro guida quei sentimenti che ogni giorno spingono un atleta a scendere in campo con le giuste motivazioni e l’amore per ciò che fa. Si annullano le distanze, in tutti i sensi, veterani e giovani dovranno essere squadra, ancora per una volta nel migliore dei modi, l’ultima volta in questa annata che potrebbe rappresentare la svolta dopo alcuni anni di Serie B, troppi se lo si chiede a qualcuno che la Serie A l’ha assaporata e vissuta in molti di questi quarant’anni ed oltre di storia Amatori Alghero.Domenica contro Biella, l’Alghero punta a ritornare su un palcoscenico ancora più importante. Ma squadra e società vogliono sentire l’abbraccio della città. E’ fondamentale che gli spalti siano pieni e che la formazione algherese possa contare sui suoi tifosi, sponsor e su nuovi appassionati che possano vivere con loro queste emozioni. Sarà il match dei match, quello che in un modo o nell’altro farà calare il sipario di questa avvincente stagione 2017/2018.