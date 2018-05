Condividi | Red 22:06 Proseguono i controlli delle Fiamme gialle di Cagliari sulla spesa sanitaria. Scoperta una persona che ha indebitamente usufruito dell´esenzione del ticket Evade oltre 500euro di ticket: interviene la Finanza



CAGLIARI - Nell’ambito dell’azione a tutela della spesa pubblica, le Famme gialle del Gruppo di Cagliari hanno individuato un soggetto che ha indebitamente usufruito di sovvenzioni statali nel settore sanitario. Nella circostanza, l’azione dei finanzieri è stata orientata sulla verifica della sussistenza dei requisiti previsti per l’esenzione dal pagamento del ticket sanitario, verificando la corrispondenza tra quanto dichiarato con autocertificazione riguardo la consistenza reddituale e quanto censito dalle banche dati in uso al corpo.



L'attività ispettiva ha permesso di accertare che un residente nel capoluogo versava in una situazione economica non rientrante nei parametri per cui è prevista la concessione del beneficio pubblico. Nello specifico, nella domanda di concessione per l'esenzione aveva indicato un numero di componenti del nucleo familiare differente rispetto al reale, omettendo la presenza di alcuni congiunti che, percettori di reddito, avrebbero di fatto reso non accoglibile la sua domanda in quanto superava i limiti previsti. L'esenzione indebitamente usufruita ammonta a 517,88euro ed è stata irrogata una sanzione pari, nel massimo, al triplo del beneficio conseguito.